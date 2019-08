Bodem Arnhems woonwagenkamp zwaar vervuild: 'We zijn kwaad en geschrokken'

Op meerdere plekken is lood gevonden en dat vormt volgens de onderzoekers een onaanvaardbaar risico voor bewoners. Het spul kan leiden tot acute en chronische gezondheidsklachten en is gevonden op plekken waar kinderen spelen en op plekken in de bodem die aansluiten op tuinen.

'Kwaad en geschrokken'

'We zijn kwaad en geschrokken', zegt bewoonster Maran Onderwaater. 'Deze uitkomsten zijn nog ernstiger dan eerdere onderzoeken. Mijn man is opgegroeid op een hoek met sterke vervuiling. De grond onder onze huidige woning is geschikt voor industrie maar niet om te wonen. Ik maak me zorgen om mijn kinderen.'

Dinsdag was er een bijeenkomst met de gemeente. Daar is volgens Onderwaater rustig met elkaar gesproken. 'Je kon zien dat wethouder Cathelijne Bouwkamp ook geschrokken is.' Volgens de bewoonster maakte de gemeente daar ook excuses.

Vervuilde grond was bekend

Het was bekend dat er vervuilde grond was gestort in 1987 in een wal naast het woonwagenkamp. Deze grond zou na drie jaar worden weggehaald, maar dat is nooit gebeurd. Bewoners drongen recent bij de gemeente aan om wat te doen aan de vervuilde grond, ook omdat zij het idee hadden dat veel gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en oogklachten daarmee te maken hadden. De gemeente besloot daarop de bodem eerst nog eens opnieuw te laten onderzoeken.

Inmiddels heeft de gemeente de bewoners al toegezegd op korte termijn maatregelen te nemen. Zo komen er deze week hekken te staan rond de meest vervuilde plekken. Oplossingen voor de lange termijn gaat de gemeente verder met de bewoners bespreken.

Hoge concentraties lood, zink, koper

Op veel verschillende plekken zijn lichte verontreinigingen gevonden die niet per se schadelijk zijn. Onder een braakliggend perceel en twee achtertuinen is sterke verontreiniging met koper, zink en schadelijke organische stoffen gevonden. Op twee locaties in een talud bij het kamp zijn sterk verhoogde gehaltes van lood, zink en koper gemeten. In de wal op het terrein is eveneens sprake van flinke vervuiling. Verder zijn er ook sporen van asbest gevonden, maar niet in overschrijdende waarden.