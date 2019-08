Recordaantal bezoekers voor expositie De Graafschap in Stadsmuseum

De expositie over de 65-jarige geschiedenis van De Graafschap in het Stadsmuseum is de best bezochte sinds de verhuizing naar de nieuwe locatie. Met ruim 3.000 bezoekers hebben meer mensen het museum in Doetinchem gevonden dan tijdens eerdere tentoonstellingen.

'Het afgelopen weekend hebben mensen nog in de rij gestaan om binnen te komen', vertelt directeur Esther Ruesen van het Stadsmuseum. Met meer dan 3.000 bezoekers trok de expositie meer geïnteresseerden dan tentoonstellingen over de band Normaal en de Hummelose tuinarchitect Piet Oudolf.

'Verbinding tussen cultuur en sport'

Het Stadsmuseum merkt dat de expositie een andere groep geïnteresseerden dan gebruikelijk naar het museum trok, waaronder oud-trainer Simon Kistemaker uit Heemskerk. 'Je spreekt een breder publiek aan', aldus Ruesen. 'Dat zag je bij de expositie over Normaal en dat is nu weer zo. We leggen met De Graafschap een verbinding tussen cultuur en sport. De club is echt van belang geweest voor de beeldvorming van de regio.'

Nu de expositie is afgerond, gaat een gedeelte van de spullen weer terug naar de oorspronkelijke eigenaren. Voor de rest wordt gezocht naar een passend thuis. 'Een deel gaat naar het kleine museum op De Vijverberg', vertelt Ruesen. 'Alles wat speciaal voor de tentoonstelling is gemaakt, wordt verzameld en bewaard. De komende weken spreken we met geïnteresseerde partijen of het eventueel in andere Achterhoekse gemeenten kan worden geëxposeerd.'