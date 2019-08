VIDEO | Liemerse wereldkampioen streetdance gehuldigd: 'Besef is er nog niet'

De dansers van de Liemerse dansschool DJF zijn dinsdagavond in Duiven in het zonnetje gezet tijdens een speciale huldiging. Afgelopen zondag kroonde het team van boven de 18 jaar - genaamd D-UNIT - zich namelijk tot wereldkampioen streetdance in het Engelse Blackpool.

D-UNIT kwam dinsdagmorgen pas terug uit Engeland en werd in de avond verrast met een speciale huldiging bij het danscentrum. De groep, bestaande uit negen meiden en één jongen, werd eerder al Nederlands- en Europees Kampioen en ging nu met de wereldtitel naar huis. Het team van onder de 18 jaar, M.PIRE, werd ook gehuldigd. Zij eindigde als zesde op het Wereldkampioenschap in Engeland.

'Besef is er nog niet'

Ondanks dat de groep de titel al een paar dagen op zak heeft, is het nog niet echt te bevatten. 'Het moet nog even binnenkomen', zegt Jayson Todikromo, de enige jongen van het team. 'Dat duurt nog wel een tijdje, denk ik. Het is wennen om te zeggen: ik ben wereldkampioen.'

Jayson danst samen met zijn zusje Shayenna. 'Dat is echt heel speciaal, niet iedereen kan zeggen dat hij met zijn zusje danst en om dan ook nog wereldkampioen te worden is geweldig.' D-UNIT komt twee keer in de week samen om te oefenen, maar volgens Jayson is dat niet de basis van het succes. 'Dat komt grotendeels door de choreografen, wij doen alleen ons best.'

Amerika als droom

Nu de dansgroep naast de landelijke en Europese titel ook de wereldtitel op zak heeft, worden de ambities alleen maar groter. 'Ik hoop ooit in Amerika te kunnen dansen', zegt Shayenna Todikromo. 'Dat lijkt me super leuk en is een droom voor samen met mijn broer.' Volgens broer Jayson is die droom niet onmogelijk: 'Je kan altijd blijven groeien, dit is één titel maar er is meer.'

Dansbegeleider - en eigenaar van dansschool DJF - Joeri van Grol ziet Amerika ook wel zitten. 'Ja, dat lijkt me echt geweldig! Dat als dansgroep uit de Liemers. Of deelnemen aan een dansprogramma op tv, dat kan ook een mooie vervolgstap zijn', sprak hij na de huldiging.

Volgende week wordt het team ook nog gehuldigd op het gemeentehuis in Duiven en Zevenaar.

