Voorzitter supportersclub: sprintzege Fabio Jakobsen was 'penaltymoment'

Een millimeter, meer kan het niet geweest zijn. Had Fabio Jakobsen gewonnen of niet? Maar toen de uitslag van de vierde etappe van de Ronde van Spanje in beeld kwam, viel de onzekerheid bij Fred de Groot weg. De voorzitter van de supportersvereniging van de wielrenner uit Heukelum wist dat het goed zat. De jonge sprinter had zijn eerste etappe in een grote ronde gewonnen.

Jakobsen, zaterdag wordt hij 23 jaar, duwde zijn fiets in de vierde etappe van de Vuelta een fractie eerder over de streep dan Sam Bennet die maandag de etappe nog voor zich opeiste.

De Groot was op tijd thuis van zijn werk om de laatste 25 kilometer live te zien. 'Ik keek bij de Belg. Die doen veel beter verslag van het wielrennen dan de NOS.'

Op Radio Gelderland had Maarten Daam een gesprek met De Groot. De tekst gaat onder het fragment verder.

De voorzitter van de supportersclub heeft alle reden om trots te zijn. 'Het is heel knap dat Fabio op zo'n jonge leeftijd al een grote etappe wint. Toen ik de finish zag twijfelde ik wel. Een millimeter verschil? Meer kan het niet geweest zijn. Dat was mooi om te zien. En Bennet is in topvorm, hè.'

Wat de spanning met hem deed? De Groot, ook voetballiefhebber: 'Het was een penaltymoment. Gaat-ie er wel of niet in. Het was een prachtige overwinning.'

'Waar dit eindigt? Geen idee'

Nederlandse media vragen De Groot geregeld hoe goed Jakobsen is. 'Hij is gewoon een hele goede sprinter. Waar dit eindigt? Ik weet het niet. Ik hoop dat hij nog veel mooie overwinningen mag behalen. Hij hoort nu bij de beste sprinters van het peloton.'

Het sprintkanon van Deceuninck - Quick-Step verdient een huldiging in zijn dorp, vindt De Groot. Maar hij weet ook dat dat lastig is. 'Toen hij Nederlands kampioen werd, was dat ook zo. Fabio heeft de focus op zijn sport ook nodig. Anders kun je dit niet.'

Geen huldiging dan? Zo gauw geeft Fred de Groot niet op. 'Aan het einde van het jaar is er vast wel ergens een gaatje.'