Lingewaard ruziet met verzekeraar maar herbouw gemeentehuis kan beginnen

De deal is rond: begin september begint aannemer Klaassen Bouw met de herbouw van het gemeentehuis van Lingewaard. Het is dezelfde aannemer als tien jaar geleden, toen het gemeentehuis werd gebouwd. In augustus 2020 moet het vernieuwde gemeentehuis weer helemaal in bedrijf zijn.

door Sven Strijbosch

Met de herbouw zijn miljoenen euro's gemoeid, maar hoeveel precies wil de gemeente nog niet kwijt. Wel is inmiddels duidelijk hoeveel Lingewaard aan verzekeringsgeld ontvangt: bijna 7 miljoen euro.

Moeilijkheden met verzekeraar

'Het overleg met de verzekering is een moeizaam proces geweest dat veel tijd en energie heeft gekost. Gezien de omvang van het schadebedrag was ook te verwachten dat het overleg de nodige tijd in beslag zou nemen', laat de gemeente weten.

Over ruim 1,4 miljoen euro is nog een geschil. Lingewaard daagt de verzekeraar daarom voor de rechter. 'We hebben als gemeente een verzekeringspolis die voorziet in een uitkering inclusief btw. De verzekeraar wil die btw echter niet uitbetalen omdat men van mening is dat de gemeente dit kan compenseren', aldus een woordvoerder. Bij de rechter wil Lingewaard ook dat bedrag afdwingen.

Gemeentehuis verwoest

Het gemeentehuis werd op 22 augustus vorig jaar grotendeels verwoest toen een verwarde inwoner van Lingewaard met zijn auto vol gasflessen naar binnen reed. In de daaropvolgende brand kwam de man om het leven.

De herbouw gebeurt in twee fasen. Twee vleugels van het gemeentehuis worden in mei 2020 alweer in gebruik genomen. De hele herbouw is pas in augustus 2020 klaar. 'De herinrichting van het buitenterrein kan pas beginnen als de aannemer met zijn materieel is vertrokken. Er wordt een inrichtingsplan gemaakt. Dat moet voorkomen dat een situatie zoals die zich vorig jaar heeft voorgedaan nogmaals kan plaatsvinden', aldus de gemeente.

Strikte scheiding voor veiligheid

In het vernieuwde gemeentehuis komt een strikte scheiding tussen het ambtenaren- en bezoekersgedeelte. 'Gasten liepen door het hele gebouw naar vergaderruimtes of overleggen. Dit kwam de privacy, maar ook de beveiliging niet ten goede', zei voormalig burgemeester Marianne Schuurmans eerder.

Zie ook: