VIDEO | Eerste kerstbomen vandaag opgetuigd in Arnhem

Omdat het inrichten van de pop-up kerstwinkel nogal wat voeten in aarde heeft, is er nu al begonnen met het versieren van met name de kerstbomen. De winkel wordt ingericht in tien verschillende kerstthema's. 'Het is inderdaad heel vroeg', zegt Romy Starink, hoofd decoratie van de kerstwinkel.

'We moeten wel zo vroeg beginnen om alles af te krijgen. Het is flink aanpoten', vertelt Romy, door haar collega's al 'chef kerst' genoemd. In totaal bouwt het team elf kerstwinkels op in binnen- en buitenland, waarvan één in Gelderland. 'We maken lange dagen. Vandaar dat iedereen vandaag ook een lekker ijsje eet.'

Bekijk hieronder hoe de winkel wordt versierd.

Liefhebbers staan te popelen

Volgens Starink krijgt de winkel over twee weken al voldoende klanten. 'Er zijn echt genoeg kerstliefhebbers die vanaf september staan te popelen, maar de echte stormloop verwachten we in november.'