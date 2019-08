Wat een klasbak! Wielrenner Fabio Jakobsen wint etappe in Vuelta

De Nederlands kampioen was na een rit over 175,5 kilometer de sterkste in de massasprint. Jakobsen bleef de Ier Sam Bennett net voor in El Puig. De finishfoto moest eraan te pas komen om te bepalen wie als eerste over de streep kwam.

Debuut in grote ronde

De 22-jarige Jakobsen debuteert in de Vuelta in een grote ronde. De Gelderlander kwam er maandag niet aan te pas in de sprint in Alicante, die met overmacht werd gewonnen door Bennett. Een dag later sloeg de renner van de Belgische formatie Deceuninck - Quick-Step dus wel toe.

'Mijn ogen dicht'

'Ik deed mijn ogen dicht toen ik m'n fiets over de finish duwde', vertelde Jakobsen na afloop. 'Sam zat zó dichtbij. Toen ik mensen van mijn team zag juichen, wist ik dat ik had gewonnen.'

