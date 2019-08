Het is met pijn in het hart, maar deel collectie Saab Museum Aalten gaat in de verkoop

Het museum zit in een grote kelder in de tuin van het echtpaar in Aalten. Zeven auto's staan er in, en grote kasten vol met met petjes, stickers en andere parafernalia.

Ook de schilderijen van Wilma, met als onderwerp de Saab, hangen aan de muur. De verzamelwoede begon in de jaren zestig, toen Anton voor het eerst in een Saab reed. 'Het was een auto die anders als anders was, en nogal duur.' Maar de passie voor de Saab was geboren.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Alle onderdelen zijn origineel

De collectie auto's groeide door de jaren heen uit tot een totaal van veertien. 'En origineel. Dus er zat geen schroef aan die er niet aanhoort, want ik hou van originaliteit.'

Het echtpaar ging overal naar toe om spullen van Saab te kopen. Het Zweedse automerk ging in 2011 failliet en dat maakt dat de originaliteit van spullen onder verzamelaars een belangrijk punt is.

Museum blijft wel op afspraak te bezichtigen

Anton krijgt steeds meer moeite met het onderhoud van de auto's. 'Dat lukt niet zo best meer, vanwege mijn knieën en rug.' Vandaar dat nu een deel van de auto's in de verkoop gaat.

'Zie het maar als minderen, want het museum blijft nog wel op afspraak te bezichtigen.' Maar het doet pijn. Echtgenote Wilma: 'Het is een beetje een dubbel gevoel, want in onze familie is Saab wel heel belangrijk.'