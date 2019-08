Het wordt een stuk rustiger in Voorthuizen, verkeer hoeft niet meer door het dorp te rijden

door Wim van Amerongen

De eerste plannen om het verkeer rond het dorp te leiden zijn veertig jaar oud. Uiteindelijk moesten er boerderijen, een voetbalvereniging en het maïsdoolhof voor de rondweg wijken. 'Zeven jaar geleden kwam er een ambtenaar aan de deur die ons vertelde dat we hier weg moesten', weet Wilma van Woudenbergh van het doolhof nog goed.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Verhuizen

'Dat er plannen waren voor een rondweg was algemeen bekend, maar het is toch ontzettend schrikken als deze dwars over jouw onderneming loopt', vertelt Van Woudenbergh. Na lang onderhandelen moest de onderneemster er aan geloven en moest ze met haar camping en speeltuin naar een andere plek in het dorp.

Dan staat je wereld wel even op zijn kop Wilma van Woudenbergh

Inmiddels heeft ze de camping, speeltuin en natuurlijk het maïsdoolhof weer opgebouwd. Makkelijk is het niet gegaan voor haar. 'Veel gasten raakten door de werkzaamheden verdwaald, omdat er geen borden werden neergezet.' Inmiddels is ze blij dat de weg af is. 'We zitten nu op een mooie locatie. Hopelijk zijn we met de nieuwe weg ook makkelijker bereikbaar.'

Veiligheid

Het verkeer tussen de A1 en Putten is nu ongeveer vijf minuten sneller dan voorheen. En in het centrum zal een stuk minder verkeer rijden. Tot blijdschap bij ondernemers daar. 'We zijn natuurlijk een toeristendorp en daar passen geen vrachtwagens en tractoren tussen', aldus ondernemer Anton Kooijman.

Foto: Omroep Gelderland

Voor hem is het een goede uitkomst dat de wegen in het centrum een stuk rustiger worden. 'Aan de ene kant zorgt meer verkeer misschien wel voor meer klanten, maar ik denk dat het sluipverkeer beter om het dorp heen kan. Het maakt het een stuk gezelliger.'

Toekomst

De ondernemers in het dorp kunnen nu naar de toekomst kijken. Want nu het verkeer weg is, is er ruimte voor verandering. 'We mogen met de gemeente om de tafel zitten om te kijken hoe we het centrum aantrekkelijker kunnen maken. Nu het een stuk verkeersluwer wordt zijn er veel meer mogelijkheden', aldus Ab Roos van de ondernemersvereniging.