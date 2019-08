Dierentuin in Appeltern nog niet rond

Bert's Animalfarm in Appeltern moet meer helderheid geven over de verwachte extra stikstofuitstoot en de compensatie daarvan. Dan pas wil de gemeente West Maas en Waal het ontwerp bestemmingplan in procedure brengen. Dat heeft de gemeente laten weten.

Eigenaar Bert Roelofs heeft een bedrijf waarbij hij dieren verhuurt voor speciale gelegenheden en film- en televisiewerk. Hij wil zijn activiteiten uitbreiden en ook een dierenpark in Appeltern beginnen. Omdat er dan meer bezoekers met auto's komen en ook nieuwbouw extra stikstof uitstoot oplevert, moet daar van de gemeente eerst meer informatie over komen.

Het bestemmingplan moet worden aangepast van agrarisch naar onder meer toeristisch. De situatie nu is niet legaal volgens wethouder Sander Bos. De gemeente denkt wel positief mee over de komst van een dierentuin.

Ook moet er nog een buurman een verklaring afgeven over de grens van het bestemmingsplan. Daar zit nu een onduidelijkheid in. Of dat ook gaat gebeuren is onduidelijk. Van de eigenaar is bekend dat hij geschillen heeft met omwonenden.

Een milieustudie hoeft niet

De Milieu Effect Rapportage is volgens de gemeente niet meer nodig. Het besluit dat van de eigenaar te vragen is dinsdag ingetrokken. Het plan voor het dierenparkje is daar volgens de gemeente te kleinschalig voor.