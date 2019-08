Democratiefestival in Nijmegen: duur ambtenarenfeestje of topattractie in de dop?

Het festival wordt georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Doel van het evenement is het gesprek aangaan over de democratie in Nederland. 'En mensen bewust maken van het het feit dat democratie niet vanzelfsprekend is', aldus VNG-voorzitter Jan van Zanen.

Hoewel het festival gratis is, zijn er nog altijd kaartjes te krijgen. VNG spreekt echter tegen dat er weinig belangstelling is voor het feest. Voor vrijdag zijn 3200 kaarten en voor zaterdag 3000 kaarten weggegeven, terwijl er elke dag plaats is voor maximaal 3500 bezoekers. Uit het hele land zouden bussen komen met plaatselijke bestuurders en inwoners.

Bomvolle line-up

Zowel vrijdag als zaterdag is er een heel programma uit de grond gestampt. Een programma met sprekers als minister Kajsa Ollongren, Diederik Samsom en Boris Ditrich, maar ook BN'ers als Hugo Borst, Erben Wennemars, Maarten van Rossem en Annemarie van Gaal. En omdat een festival zonder muziek geen festival is, komt er een groot hoofdpodium waar onder meer Danny Vera en Merol acte de présence geven.

De inspiratie voor het festival komt uit Scandinavië en de Baltische Staten waar meerdaagse democratiefestivals al langer plaats vinden. Het Deense festival Folkemødet (Volksvergadering) trekt jaarlijks 140.000 bezoekers. Zoveel mensen worden er in Nijmegen zeker niet verwacht. Het lijken vooralsnog vooral ambtenaren die het festival als een soort werkuitje aandoen.

Kritiek op kostenplaatje

Door de gebrekkige belangstelling zwelde de kritiek op het festival de laatste dagen flink aan. Vooral ook omdat er veel geld (1 miljoen euro) is uitgetrokken voor de organisatie van het evenement. Bij mede-organisator VNG hadden ze die kritiek wel verwacht. 'Wij hadden daar wel aandacht voor verwacht, maar we hebben bezoekers ook echt iets te bieden. Er staat een uitgebreid en interessant programma waar voor iedereen wel iets in zit', zegt woordvoerder Elly Klut namens de VNG.

Het aantal aanmeldingen hadden ze ook daar graag wat hoger gezien, maar 'als mensen op het laatste moment besluiten te komen, dan kan dat ook nog. Bij de ingang zijn er ook nog mogelijkheden om je ter plaatse aan te melden en het terrein op te kunnen', voegt Klut toe.

De organisatie bekijkt nog of er voor zaterdag maatregelen nodig zijn, aangezien het dan naar verwachting meer dan 30 graden wordt in Nijmegen. Een duik nemen in de nevengeul van de Waal langs het eiland is in elk geval niet verstandig, want daar is blauwalg geconstateerd.

Wie niet naar Nijmegen komt maar toch benieuwd is naar het festival, kan zaterdag via Omroep Gelderland wat sfeer proeven tijdens de live-uitzending van De Hoop op Zaterdag. Het radioprogramma van Jan de Hoop komt tussen 10.00 uur en 12.00 uur live vanaf het festivalterrein. Deze uitzending is, inclusief live-beelden, ook via televisie te volgen.