Willem II en Sparta jagen op De Graafschap-verdediger Leroy Owusu

Willem II heeft concrete interesse in Leroy Owusu. De Graafschap heeft al een concreet bod ontvangen voor de rechtsback. Ook Sparta heeft geïnformeerd. 'We liggen nog ver uit elkaar', zegt technisch manager Peter Hofstede.

door Richard van der Made

De 23-jarige Owusu heeft bij De Graafschap nog een contract tot de zomer van 2020. Hij viel vorig seizoen op in de eredivisie waar de Noord-Hollander één van de meest constante spelers was van de club uit Doetinchem. Willem II is voorlopig de club die het concreetst is voor Owusu.

Henk Fraser

Vorige week zat ook trainer Henk Fraser namens Sparta op de tribune van De Vijverberg. Hij kwam de verrichtingen van Owusu en naar verluidt ook Jordy Tutuarima bekijken tegen FC Volendam. Hofstede wil dat overigens niet bevestigen: 'Ik kan niet ontkennen dat Fraser hier was. Maar de naam van de club noem ik niet. Ja, het is wel een eredivisieclub. Het bod dat is uitgebracht komt nog niet in de buurt wat wij voor hem vragen.'

Juiste prijs

De Graafschap stelt zich hard op en wil in principe helemaal niet verkopen. 'Niet verkopen is te zwaar, maar wel voor de juiste prijs. Wij willen dit seizoen voor promotie spelen. Onze ambities zijn bekend', zegt Hofstede. 'Het is niet zo dat belangrijke spelers van ons voor een appel en een ei verkocht gaan worden. Zo werkt het niet.'

Willem II heeft naar verluidt een bod uitgebracht van iets meer dan een ton, terwijl Owusu voor ongeveer een half miljoen euro De Graafschap tussentijds mag verlaten. Een overgang voor de deadline van 2 september lijkt dan ook ver weg.

Afspraken

Eerder verkocht De Graafschap Youssef El Jebli wel tussentijds, maar met hem heeft de club een afspraak gemaakt dat hij mocht vertrekken bij een lucratieve transfer naar het buitenland.

