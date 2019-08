Groeiend aantal studenten bij Christelijke Hogeschool Ede

Dit jaar starten er in totaal ongeveer 1.740 nieuwe studenten aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Het totale aantal vooraanmeldingen in 2019 is acht procent hoger dan vorig jaar. Er is veel belangstelling voor de deeltijdopleidingen. Deze groeiden met bijna vijftig procent. Komende week heten veel opleidingen de nieuwe lichting studenten welkom met een introductieprogramma.

Harmen van Wijnen (voorzitter College van Bestuur): 'Het deeltijdconcept maakt flexibel leren mogelijk voor professionals met een baan of gezin. Zowel de zakelijke als sociale opleidingen zijn in trek. Ook zien we dat werkgevers en professionals behoefte hebben aan een leven lang ontwikkelen. Met de nieuwe opleidingen spelen we in op de veranderende arbeidsmarkt.'

Meer leerkrachten in opleiding

In het basisonderwijs is een groot tekort aan leerkrachten. In totaal verwacht de CHE dit jaar 240 studenten die starten met hun opleiding leraar basisonderwijs. Dat is ruim twintig procent meer dan vorig jaar. Samen met de werkveldpartners, biedt de CHE dit jaar twee nieuwe opleidingsvarianten tot leerkracht aan.

De praktijk-pabo wordt nu naast de regio Rotterdam ook in de regio Ede, Ermelo, Apeldoorn en Arnhem aangeboden. Deze variant start met 34 studenten. Ook voor het zij-instroom traject in deeltijd is veel animo. Dit jaar starten er vijftien studenten. Met de juiste vooropleiding en ervaring kun je als zij-instromer je bevoegdheid halen en tegelijkertijd betaald lesgeven in het onderwijs.