VIDEO | Vijfhonderd kinderen bouwen huttendorp in de hitte

Drie dagen lang wordt er gewerkt aan de hutten op een groot stuk grasveld aan de Parkweg in Harderwijk. Zagen, timmeren en schilderen: het is hard werken voor de jonge klussers. Dinsdag gingen sommige kinderen al eerder naar huis voor een frisse duik in het zwembad. 'We staan in een open veld, dus het wordt al gauw erg heet', zegt Else van Werven van het Huttenfeest.

De organisatie adviseert ouders hun kinderen een hoofddeksel mee te geven, goed in te smeren en ook iets zouts zoals chips in hun lunchpakket te stoppen. Op het terrein is bovendien de hele dag het Rode Kruis aanwezig.

Rustig aan

Het meisje dat dinsdag oververhit raakte, is voor controle naar het ziekenhuis gegaan. Met haar gaat het volgens de organisatie weer goed. De andere circa 500 deelnemers aan het Huttenfeest mogen door de warmte een uurtje eerder naar huis en in de middag doen ze het wat rustiger aan.

Bekijk de beelden (de tekst gaat daaronder verder):

Elk halfuur moeten de kinderen hun hamer of zaag neerleggen voor een drinkpauze. Verder worden er ijsjes uitgedeeld, zijn er emmers met water voor verkoeling en komt de brandweer langs om te sproeien.

Vernieling

Donderdag is het de laatste dag van het bouwdorp. De hutten worden geschilderd, en een optreden van het huttenfeestorkest sluit de klusdagen af. Op het terrein wordt onder meer een kerk gebouwd. 'Maar er zijn ook gewoon kinderen die heerlijk aan het bouwen zijn en morgen als de verf wordt uitgedeeld, bedenken wat het eigenlijk wordt', zegt Van Werven.

Heel lang kunnen de kinderen niet genieten van hun zelfgebouwde huisjes. De hutten worden meteen afgebroken omdat de organisatie bang is dat het zelfgebouwde dorp wordt vernield. Dinsdagnacht en woensdagnacht is er bewaking met een hond om vernieling te voorkomen.