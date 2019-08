Boosheid over voorrang ICE op regionale trein op traject tussen Arnhem en Doetinchem

Reizigersorganisatie ROCOV is niet blij met de nieuwe dienstregeling voor de treinen tussen Arnhem en Doetinchem/Winterswijk. De internationale trein ICE moet op bepaalde momenten tegelijkertijd over hetzelfde stuk spoor en dat kan niet. De regionale trein moet daarom vier minuten eerder vertrekken, waardoor aansluitingen op Arnhem Centraal te krap worden.

ROCOV Gelderland, de consumentenorganisatie voor het openbaar vervoer in Gelderland, protesteert deze week officieel per brief bij ProRail. Die geeft namelijk in 2020 de prioriteit aan de ICE. De internationale trein naar Duitsland krijgt voorrang over de treinen naar Doetinchem en Winterswijk. 'Dat betekent dat de overstaptijd naar de regionale trein nog maar één minuut is. Dan heb je een probleem: als je de trein mist, moet je een half uur wachten', betoogt voorzitter Johan Kruithof.

ROCOV vreest dat het reizigers de auto in jaagt, als de overstap naar of van Nijmegen of Utrecht zo krap wordt. 'Nu is de overstaptijd zo'n vier minuten. Dat is spannend, maar prima strak. Met een minuut zijn de rapen gaar.' Zo'n zeven keer per dag zou dat het geval zijn, als de ICE door Arnhem komt.

'Geef regionale treinen voorrang'

De consumentenorganisatie zou daarom liever zien dat de regionale treinen voorrang krijgen op de ICE. Kruithof: 'Op een hele dienstregeling naar Frankfurt is vier of vijf minuten langer onderweg verwaarloosbaar. Daar zal je geen reiziger minder om hebben.'

Dat is echter onmogelijk, reageert ProRail. Volgens de spoorbeheerder gaat de internationale trein volgens de wet nou eenmaal voor op regionaal vervoer. 'Uiteraard is ProRail voor constructieve oplossingen en probeert vervoerders dit onderling te laten oplossen, maar dat is hen in dit geval niet gelukt', aldus een woordvoerder.

Hij wijst erop dat de dienstregeling binnen een jaar of twee weer kan veranderen, omdat de NS dan zes in plaats van vier intercity's tussen Arnhem en Utrecht wil laten rijden. De ICE krijgt dan waarschijnlijk ook een andere dienstregeling, waardoor het conflict met de regionale trein waarschijnlijk weer vervalt.

Profiteren van dienstregeling

Er zijn ook plekken in Gelderland die profiteren van de nieuwe dienstregeling. Zo komen er meer treinen van Apeldoorn en Harderwijk/Nijkerk naar Amersfoort en Utrecht.