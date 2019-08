Niet verzekerd als zzp'er en ongeneeslijk ziek, dit is het verhaal van Heidi

Heidi de Ruiter-Dekens (41) uit Geldermalsen weet het even niet meer. Ze is terminaal ziek, heeft twee opgroeiende kinderen en is kleine zelfstandige met een koophuis. Ze voelt zich zo ziek door de chemo die ze ondergaat, dat ze niet meer kan werken. Maar een verzekering om op te kunnen terugvallen heeft ze niet. En dus moet ze door. De oplossing is even hartverscheurend als simpel: 'Als ik doodga, is de helft van de hypotheek afgelost en heeft mijn gezin geen problemen meer.'

door Henri van Veen

Ze heeft sinds 2014 een hondentrimsalon in Geldermalsen, Heidi de Ruiter-Dekens. Ze is 41 jaar, is getrouwd met haar jeugdliefde en heeft twee kinderen van 13 en 9 jaar. Het geld dat ze verdient, daar doet ze de boodschappen van. De dagjes weg met de kids en andere uitgaven worden er ook van betaald.

Heidi en haar man kochten elf jaar geleden een woning van de woningbouwvereniging. Deden dat met korting, met de voorwaarde dat ze bij verkoop van het huis de woning moesten verkopen aan diezelfde corporatie. Plus 50 procent van de overwaarde. 'Als we het huis verkopen, houden we geen rooie cent over.'

Had ze bij de start van haar trimsalon maar een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) afgesloten.

Ik kreeg borstkanker en die is uitgezaaid Heidi de Ruiter-Dekens

Heidi vond in het begin van haar onderneming een aov te duur. 'Dat zou me zo'n 500 euro in de maand kosten. Dat was op dat moment te veel geld.' Ze nam zich voor de eerste drie jaar te bekijken hoe het met haar hondentrimsalon zou gaan. Daarna zou ze de knoop doorhakken.

In 2016 werd de vrouw uit Geldermalsen ziek, sinds afgelopen jaar ondergaat ze chemotherapie tegen borstkanker, maar tumoren zijn uitgezaaid. De kanker zit ook in haar longen en haar botten.

Werkzaak: we kunnen helpen

Die knoop is er daardoor nog steeds en zit vooral in haar maag. 'Ik krijg geen verzekering meer. Omdat ik geen aov heb, kan ik nergens op terugvallen.'

De kleine zelfstandige klopte aan bij Werkzaak Rivierenland. Deze instantie voert voor de acht gemeenten in de regio de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) uit. 'Ik kreeg te horen dat mijn man en ik ons huis maar moeten verkopen. Door die terugverkoopclausule houden we daar niets van over. We kunnen ook een lening afsluiten, maar er is geen geld om die terug te betalen.'

Een medewerker van Werkzaak Rivierenland legt uit dat er voor zelfstandigen een uitkering bestaat, het zogeheten besluit bijstandsverlening zelfstandigen (bbz). 'Bbz is een levensonderhouduitkering die aan zelfstandige ondernemers wordt verleend die tijdelijk inkomensondersteuning nodig hebben.'

Deze uitkering wordt altijd verleend in de vorm van een renteloze geldlening. Afhankelijk van het inkomen en het vermogen kan de lening eventueel om niet worden verleend. Werkzaak Rivierenland heeft met Heidi de Ruiter-Dekens telefonisch afgesproken dat zij deze week een aanvraag doet, 'zodat wij kunnen beoordelen of aan haar een (aanvullende) uitkering kan worden verleend'.

Inzameling op internet

Een collega van Heidi heeft zich intussen het lot van de vrouw uit Geldermalsen aangetrokken en begon een digitale geldinzameling. Die leverde tot nu toe bijna 5.000 euro op. Pas na haar overlijden zijn er amper financiële zorgen, weet de borstkankerpatiënte. 'Als ik doodga, is de helft van de hypotheek afgelost.'

Ongeveer de helft van de zzp’ers, aldus het Verbond van Verzekeraars, heeft behoefte aan een verzekering tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico, maar veel zelfstandigen schuiven die keuze voor zich uit.

Zzp'ers onderschatten de kosten die ze moeten ophoesten als je 4 à 5 jaar niet kunt werken Paul Koopman, Verbond van Verzekeraars

Volgens woordvoerder Paul Koopman van het Verbond zijn 200.000 tot 300.000 zzp'ers goed verzekerd. 'Verzekeraars keren jaarlijks 1,2 miljard euro uit aan zelfstandigen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering', zegt Koopman. 'Veel zzp'ers zeggen: ik spaar wel voor later, maar ze onderschatten de kosten die je moet ophoesten als je 4 à 5 jaar niet kunt werken. Voor iemand met een klein inkomen heb je het over minimaal een ton.'

'Ik wil niet weten hoelang ik nog heb'

Een aov hoeft geen honderden euro's in de maand te kosten, vervolgt Koopman. 'Het ligt aan de keuzes die je maakt. Natuurlijk is de premie hoog als je vanaf dag 1 bij ziekte een uitkering wilt. Maar je kunt ook kiezen voor een eigen risico. En de premie is voor een dakdekker natuurlijk veel hoger dan voor iemand die amper risico loopt op een bedrijfsongeluk.'

Voor Heidi komt het allemaal te laat. Niemand verzekert een ondernemer met een doodvonnis. 'Hoelang ik nog heb durf ik niet te zeggen en ik wil het niet weten ook.'

Ben jij zzp'er en heb je ook problemen om je te verzekeren, mail redacteur Henri van Veen.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken werkt aan een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zelfstandigen. Het Verbond van Verzekeraars is geen voorstander van een verzekeringsplicht voor zzp'ers, omdat ze geen keuzevrijheid hebben. 'Wij geloven er niet in om alle zelfstandige ondernemers in dezelfde hobbezak te hijsen waaraan voor iedereen hetzelfde prijskaartje hangt', aldus directeur Harold Herbert.