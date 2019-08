Zwarte Cross spreekt hufters aan: 'Dat doe je maar in je eigen huis of grot'

Vrouwonvriendelijk, homofoob of racistisch gedrag. Het gebeurde dit jaar te vaak op de Zwarte Cross, vindt de organisatie. Ze spreekt bezoekers aan op dit gedrag. 'We willen laten zien dat we dit afkeuren en niet tolereren', zegt woordvoerder Pieter Holkenborg.

Exacte cijfers over het wangedrag heeft Holkenborg niet. 'Maar je moet denken aan tientallen meldingen', zegt hij. 'Dat varieert van mensen die zich onheus bejegend voelen tot vandalisme.'

In een beperkt aantal gevallen is er geadviseerd om aangifte te doen. 'Ik heb zelf bijvoorbeeld contact gehad met een bezoeker die te maken heeft gehad met een aanrandingssituatie.'

'Doe dit maar in je eigen huis'

Ondanks het ontbreken van harde cijfers heeft de organisatie de indruk gekregen dat dit 'onacceptabele gedrag' te vaak voorkomt, laat Holkenberg weten. Via Facebook roep de organisatie bezoekers op elkaar in de gaten te houden en aan te spreken. 'De boel slopen, dingen in de fik steken, seksueel onaanvaardbaar gedrag en hufterigheid. Doe dit maar in je eigen huis of grot, maar niet bij ons', stelt de organisatie.

Bezoekers uit België herkennen het verergerde wangedrag. 'Bij ons was het ook het eerste jaar met problemen. Dronken buren boden mensen geld en bier om onze tenten af te breken, omdat we 'rotbelgen' zijn. Vrienden van ons zijn een dag eerder vertrokken, vanwege een kapotte tent', laten zij via Facebook weten.

Festivalbezoeker Rutger de Quay twitterde tijdens het evenement al over seksueel grensoverschrijdend gedrag: 'Lig op weide te chillen in de zon, even oogjes dicht. Dude gaat eerst met z’n geslacht boven mijn hoofd hangen en ‘rijdt’ daarna tegen me aan. Zijn vrienden filmen. Hij zegt: je hebt glitters op je gezicht, je bent homo. Dit wil je toch?'

De politie meldt dat er vijftien tot twintig meldingen zijn binnengekomen rondom de Zwarte Cross. Er is geen enkele aangifte gedaan.

