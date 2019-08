Etten: Oude telefoonboeken gezocht voor dagbesteding 't Laer

't Laer is een dagbesteding locatie die al sinds 50 jaar open. Hier geniet je in een huiselijke omgeving van contact met anderen. Je drinkt gezamenlijk koffie en eet samen. Je kunt kiezen uit verschillende activiteiten zoals spelletjes, bewegen, muziek, koken of computerles. En 's middags kun je rusten als je dat wilt.

't Laer biedt ook activiteiten aan waar je woont, afgestemd op wat jij nodig hebt. We doen (geheugen) spelletjes, we breien, lezen voor uit de krant of we koken samen in jouw tempo.

Wij zijn op zoek naar telefoonboeken om mee te knutselen. We kunnen de papieren in stukken knippen en daar kunnen wij dan "papier maché-en"

We maken hiermee grote bollen van en daar maken wij dikke dames van.

Misschien zijn er nog mensen die de telefoonboeken of Gouden Gidsen hebben? Laat hieronder uw reactie achter.