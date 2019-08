Gezocht: herinneringen aan de wederopbouw in de Achterhoek

Met de hele straat televisie kijken, voor het eerst op vakantie (in eigen land), de aanleg van stroom- en watervoorzieningen...

Welke herinneringen heeft u aan de wederopbouwperiode in de Achterhoek? Voor het project 'Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek' zijn we op zoek naar mensen die hierover kunnen vertellen. Door de hele Achterhoek worden verhalenvangers opgeleid en ingezet om de verhalen van inwoners uit de Achterhoek te verzamelen. Al deze verhalen samen vertellen het verhaal van de wederopbouwperiode in Achterhoek. Deze vorm van mondelinge geschiedschrijving (oral history) is belangrijk zodat ook latere generaties weten wat er allemaal in deze nieuwe spannende tijd gebeurde. De oorlog was voorbij, de Achterhoek werd weer opgebouwd en tegelijkertijd deden veel vernieuwingen hun intrede in het dagelijks leven. Hoe beleefden inwoners van de Achterhoek deze periode en wat zijn de belangrijkste herinneringen aan deze tijd?

