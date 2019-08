Plan moet 'lelijk' centrum Malden weer nieuw leven inblazen

door Rob Haverkamp

'We gaan achteruit, heb ik het gevoel', zegt Remko de Vries die in het winkelcentrum een beddenspeciaalzaak runt. 'En dat is natuurlijk zonde'. Bas Claase is als makelaar nauw betrokken bij het winkelcentrum. 'Het is vijf voor twaalf', schets hij. 'Doen we niks, als je kijkt naar Beuningen, Wijchen, Dukenburg, Groesbeek ... dan ga je gewoon de strijd verliezen.'

Lelijk

De omgeving van het winkelcentrum helpt ook niet. Te kaal en teveel steen. Slecht vijf procent van de openbaren ruimte is groen en een drukke provinciale weg gaat dwars door het dorpshart. Dat maakt Malden relatief lelijk.

'Dan raak je natuurlijk wel een gevoelig snaar als je dat zegt: best een lelijk dorp', reageert makelaar Claase. Maar een dik rapport en zelfs de wethouder, zij het iets genuanceerder, vinden dat ook. 'Onaantrekkelijk', formuleert wethouder René Waas het aangezicht van het hart van Malden. 'En het moet meer leefbaar worden. Dat is het nu niet.'

Leegstand

'Het moet een stuk aantrekkelijker', stelt makelaar Claase onomwonden. 'Als je de gunst van de consument wilt terugwinnen moet er iets gebeuren.' De situatie is niet uniek voor Malden, maar zo'n twintig procent van het nog zestig winkels tellende winkelcentrum staat leeg, ondanks de gekelderde huurprijzen.

'Dat is inderdaad een hoog aantal', erkent de wethouder. 'Dus dat betekent dat er wel iets moet gebeuren.' Claase: 'Als je nu niets doet zal de leegstand schrikbarend toenemen.'

Meer groen

Het nieuwe plan moet het winkelcentrum van het ruim 11.000 inwoners tellende Malden uit het slop trekken, en de ambities zijn groot. Het idee is meer groenvoorzieningen te creëren en auto's meer uit het zicht te parkeren. Dat moet binnen vijf jaar leiden tot maximaal zes procent leegstand en minimaal twintig procent groei van de omzet in detailhandel en horeca. Het winkelcentrum in is de grootste werkgever in de regio.

Als er nu niets gebeurt dreigt Malden de concurrentieslag met winkelcentra in de regio voorgoed te verliezen, stelt makelaar Claase. 'Ja, dan ben je kansloos en dat haal je niet meer in.' Dat gevoel van urgentie lijkt ook ingedaald bij wethouder Waas. Niks doen is geen optie, meent hij. 'Er moet iets gebeuren. En snel.'

Deze week is een plan openbaar gemaakt dat het tij moet keren. De komende tijd gaan burgers, ondernemers en de gemeenteraad zich daar over buigen. Naast minder steen en meer groen wordt er bijvoorbeeld ook gedacht aan een parkeergarage om geparkeerde auto's aan het zicht te onttrekken.