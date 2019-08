VIDEO | Auto botst achterop file; rijbaan A12 voorlopig dicht

Volgens een videocorrespondent reed een automobilist in volle vaart achterop een andere auto in de file. De schade aan de twee voertuigen is groot. De weg ligt over een afstand van zo'n 150 meter bezaaid met brokstukken.

Beelden van de plek van het ongeval (tekst gaat verder onder de video):

Gewonde naar ziekenhuis

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de toestand van de gewonde is niets bekend. Volgens de politie is het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Tussen Beek en Duiven staat rond 11.00 uur 7 kilometer file en ook op de A18 loopt het vast. De rijbaan blijft naar verwachting tot het middaguur dicht vanwege onderzoek en bergingswerkzaamheden.