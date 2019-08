Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Esseldien Wennink

Luister hier naar het fragment

Ik werk bij de Sprang-Vrijzinnigen Velp. Daar zitten twee woorden in: Sprang en vrijzinnig.

Een sprang is een waterstroom die ergens uit de diepte van de aarde ontspringt en die sprankelend haar eigen weg vindt. En we denken dat het bij mensen ook zo gaat. Dat je vanuit je eigen bron je eigen weg mag gaan.

En vrijzinnigheid wil zeggen dat we geen vaste geloofswaarheden hebben. Je mag geloven wat jij wilt. Je hoeft niks. Vrijzinnigheid is dat je durft te erkennen dat wat jij denkt en wat jij gelooft eigenlijk ook maar een interpretatie is. Er is dus niet zoiets als de waarheid.

Daan jij praat met je gasten veel over het geloof. En dat doe ik ook. En het valt mij op dat heel veel mensen zeggen: Ik geloof niet in God, maar ik geloof wel dat er iets is. Het blijkt dus uit enquêtes dat 1 op de 3 Nederlanders gelooft dat er wel iets is. Dat is dus een hele grote groep mensen.

En ik ben me afvragen: Wat betekent dat eigenlijk? Wat bedoel je als je zegt dat je wel gelooft dat er iets is. Is dat ‘iets’ dan eigenlijk hetzelfde als wat andere mensen God noemen? Of is dat iets wezenlijk anders? Nou, ik denk dat het wezenlijk anders is.

Maar als je dat ‘iets probeert te benoemen, als je dat probeert te analyseren, dan merk je eigenlijk dat dat heel lastig is. Het is een vermoeden dat eigenlijk niet goed onder woorden is te brengen.

Het is in elk geval een hele milde en zachte levensvisie. Zonder regels en zonder harde taal en meestal ook zonder oordeel. En wat ik vaak hoor is dat mensen dat ‘iets’ soms ervaren bijv. in de natuur, of tijdens het luisteren naar muziek of bij geboorte van een kind.

Nou daarvoor hoef je dus niet naar de kerk te gaan. Maar zo’n kerkgebouw is wel fijn. Een kerk is bij uitstek een plek waar je even tot rust kunt komen. Of waar je tot jezelf kunt komen. Of als je wilt: tot iets hogers. Een plek waar je rustig kunt nadenken over het leven en waar je je ook kunt laten inspireren. Waar je nieuwe inzichten kunt opdoen. Bijvoorbeeld met een mooie viering of een goede lezing.

En dat doen we in Velp in een oud kerkgebouw. Met hoge ramen en prachtig licht. Het is echt een fijne plek. Ik noem het ook wel een zielsplek.

En wat ik daar doe, ik begeleid mensen in moeilijke situaties en ik verzorg daar dus vieringen. Vieringen die nogal anders zijn dan in andere kerken. Het zijn vieringen die ruimte geven, een moment voor jezelf en voor wat jij belangrijk vindt in het leven.

En nou denken mensen bij vieringen en kerkdiensten al snel aan saai en plechtig. En dat het heel lang duurt. En aan onbegrijpelijke taal en moeilijke liederen. Nou dat doe ik dus niet.

Mijn vieringen duren ongeveer drie kwartier. En ze gaan altijd over herkenbare thema’s. Bijv. over ouder worden, of over genieten. En daar zoek ik dan gedichten en verhalen bij. Dat kan een bijbelverhaal zijn, maar ook een column uit de krant, of een tekst uit een roman. Maar ook een sprookje of een youtubefilmpje.

En dan laat ik in zo’n viering de mooiste muziek horen die ik maar kan vinden. Want muziek doet veel met mensen. We beginnen altijd met rustige muziek om een beetje in te dalen en aan het eind is er altijd een luisterlied dat aansluit bij het thema. En we zingen zelf ook graag, maar alleen op makkelijke melodieën en met begrijpelijke teksten. En dat mag best vals zijn, want ik zing zelf ook vals.

Ik draag geen toga. En ik gebruik gewone taal, dus geen kerktaal. En je mag bidden, maar dat hoeft niet. Je mag ook even mediteren of gewoon een beetje nadenken. Niets hoeft. En dominees horen zichzelf vaak graag praten. Maar ik vind stilte ook heel belangrijk. Daarom zijn er ook altijd twee stiltemomenten in zo’n viering.

Kortom, het is dus heel anders en daardoor is het ook geschikt voor als je niet in God gelooft, maar wel denkt dat er iets is.

Wij zijn geen kerk, maar een vereniging. En je vindt ons in Velp aan de dr. Fabiusstraat 12. Zie www.vrijzinnigenvelp.nl

Je bent van harte welkom. Want we zijn samen onderweg. En de langste reis, is de reis naar binnen.