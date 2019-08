Gewonde bij steekincident Barneveld, politie zoekt jongen

Wie er is neergestoken en wat de aanleiding daartoe was, is nog onduidelijk. De politie heeft ter plaatse onderzoek verricht. De omgeving was daarvoor afgezet. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en buiten levensgevaar, meldt een politiewoordvoerster.

Zoekactie

Naar aanleiding van het incident heeft de politie een melding via Burgernet verspreid. De politie is op zoek naar een getinte jongen van 16 tot 18 jaar oud. Hij droeg die dag een zwart t-shirt met groene korte broek, plus een Gucci pet. Hij zou er vanaf de Zuijlen van Nievelltlaan vandoor zijn gegaan op een fiets.