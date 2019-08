Cellofestival Zutphen is meer dan alleen cello's

In Zutphen staat het Cellofestival op punt van losbarsten. En dat is méér dan alleen cello's, zegt artistiek leider Jeroen den Herder. Natuurlijk zijn er cello's te horen in overvloed. Maar bijzonder is vooral de combinatie van cello's met niet-Westerse instrumenten.

In kunstcentrum Das Bolwerck in Zutphen zijn ochtendconcerten te horen en masterclasses te volgen. Ook in theater- en congrescentrum Hanzehof zijn cello's te horen, onder meer in stukken van Bach en Beethoven. In Atlas Lab is de combinatie met andere instrumenten te horen. Kijk hier voor het complete programma.

Volgens Den Herder wil het festival onder meer de helpende hand bieden aan jonge musici. 'Er is nog veel ruimte voor nieuwe muziek en er zijn zelfs niet voldoende muzikanten om in de behoefte te voorzien. We zoeken daarom ook verbinding met soortgelijke festivals in het buitenland.'

Kijk en luister hier naar Jeroen den Herder in gesprek met Daan Hartgers tijdens Zin in Zondag.

Zutphens verhaal

Het is de tiende editie van Cellofestival Zutphen. Bijzonder is het Zutphense verhaal van de oude esdoorn die ooit naast de Walburgiskerk stond. 'Toen een grote tak afbrak, moest de hele boom omver. Uit dat hout zijn de instrumenten van het Walburgis Kwartet gemaakt, en ook mijn cello.' De instrumenten werden ingewijd met een concert op de plek waar de esdoorn ooit stond.

Zutphen is een goede voedingsbodem voor zingeving, educatie en de kunsten, meent Den Herder. En dus ook een goede plek voor het Cellofestival.

Het festival begint woensdag 28 augustus en duurt tot en met zondag 1 september.