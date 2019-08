'Stigma's over sekswerk staan goede zorg in de weg', hulpverleners op e-cursus

Geen dokter meer bezoeken voor een verkoudheidje, omdat hij een vooroordeel heeft over je werk als prostituee? Veel sekswerkers mijden zorg omdat er ook bij artsen en hulpverleners nog stigma's heersen over hun baan. Met een e-learning cursus wil stichting Humanitas de kennis onder hulpverleners over sekswerk vergroten. 'Je hoeft sekswerk geen goede keuze te vinden, maar je moet het wel loslaten om de juist hulp te geven.'

Yvette Luhrs, zelf sekswerker in Amsterdam en voormalig voorzitter van de belangenvereniging PROUD, weet zelf hoe het is. 'Ik zocht hulp bij een psycholoog omdat ik iets vervelends had meegemaakt in de privésfeer. In het verslag werd dat nauwelijks genoemd, terwijl er wel in stond dat ik sekswerker was.'

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Yvette Luhrs:

Sekswerkers hebben geregeld te maken met vooroordelen, maar in de zorg kan dat goede hulpverlening in de weg zitten. In Gelderland zijn er meerdere plekken waar stigma's heersen en kennis ontbreekt. 'Uit onderzoek van het WODC blijkt dat het in de gemeenten Nijkerk, Barneveld en Ede volledig ontbreekt aan gespecialiseerde kennis over sekswerk of uitstapmogelijkheden', aldus Humanitas.

Zorgmijders

Volgens Luhrs voelen sekswerkers zich dan niet vrij om naar de huisarts, gynaecoloog of psycholoog te gaan. 'Ze worden zorgmijders omdat ze zich niet serieus genomen voelen. Als je je psycholoog niet wil vertellen dat je sekswerk doet, omdat die dan meteen zegt dat je moet stoppen 'want het is slecht voor je', is er dan nog wel sprake van goede zorg? Of de fysiotherapeut die je vraagt naar je werkhouding, maar niet doorvraagt als seks je werkhouding is.'

De stichting ontwikkelde daarom een e-cursus voor zorgverleners die regelmatig in aanraking komen met sekswerk. Daarin vertellen experts, zowel (oud-)sekswerkers als verschillende soort zorgverleners, over sekswerk. Luhrs: 'We willen het destigmatiseren: je hoeft sekswerk geen goede keuze te vinden, maar je moet het wel loslaten om de juist hulp te geven.'