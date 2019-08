Onderzoek naar bomen in straat door Beek

'De Sint Jansgildestraat moet gebruiksvriendelijker en veiliger worden voor voetgangers en fietsers', zo laat de gemeente Montferland weten. 'Hoe we dat precies gaan doen en of er bomen gekapt worden is niet zeker. Wij gaan hierover nog in gesprek met alle betrokken partijen én we gaan meer onderzoek doen.' De gemeente is voornemens om begin oktober een bewonersavond te organiseren over de plannen.



Naast het bomenonderzoek worden ook diverse andere onderzoeken uitgevoerd in de straat als onderbouwing voor een toekomstig besluit. 'Het is een hele speciale straat, die ook het mooiste laantje van Montferland wordt genoemd', zo laat de gemeente weten. 'Dus we gaan nu uitgebreid onderzoek doen voor we maatregelen treffen.'