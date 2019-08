Branco van den Boomen onderweg naar De Graafschap

De Graafschap is dichtbij een akkoord met Branco van den Boomen van FC Eindhoven. De 24-jarige middenvelder kan in Doetinchem voor drie jaar tekenen.

door Richard van der Made

De afgelopen dagen spraken beide partijen uitvoerig met elkaar, maar de hoogte van de transfersom is een struikelblok. 'Daar zijn nog gesprekken over gaande', zegt technisch manager Marc Scheepers namens FC Eindhoven tegen Omroep Gelderland. 'De intentie is om eruit te komen en De Graafschap is absoluut meer dan serieus.'

Grote vorm

Van den Boomen is een multifunctionele speler die zowel op het middenveld als in de aanval uit de voeten kan. Hij maakt al enkele seizoenen achter elkaar indruk en is ook dit seizoen weer sterk begonnen. De Brabander werd de afgelopen maanden begeerd door meerdere clubs. 'Maar dat is allemaal niet rond gekomen', zegt Scheepers. De Graafschap is wel bereid de transfersom te betalen van het contract dat nog doorloopt tot de zomer van 2020.

Verhogen prijs

Over de exacte prijs wordt achter de schermen nog volop gesteggeld. Het Eindhovens Dagblad wist maandag te melden dat Van den Boomen niet op de training is verschenen van zijn werkgever, omdat hij vindt dat afspraken door Eindhoven niet worden nagekomen.

Scheepers ontkent dat niet helemaal. 'Het is een verschil in interpretatie van die afspraken. In onze opinie hebben wij de prijs niet verhoogd, maar ik zit hier pas net en moet wat dieper in dit verhaal duiken nog. Wij horen dit ook pas net. Ik wil graag eerst een gesprek met Branco. Nee, dat is nog niet gelukt.'

Opvolger El Jebli

De verwachting is dat beide partijen er snel definitief uitkomen. Van den Boomen moet bij De Graafschap de opvolger worden van Youssef El Jebli die naar Saudi-Arabië is vertrokken. Hij kan voor drie jaar tekenen. De transfer van El Jebli was al rond, maar kreeg vanochtend zijn definitieve beslag.

De Graafschap was niet bereikbaar voor commentaar.