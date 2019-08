Speciaal lied voor herdenking bevrijding Groesbeek

De bevrijding van het grensdorp werd ingeleid op 17 september 1944 met de landing van duizenden Amerikaanse parachutisten. Operatie Market Garden was begonnen. In een paar dagen tijd werden er in de directe omgeving achtduizend parachutisten met oorlogsmateriaal gedropt en veranderde het dorp in een hels frontgebied.

Veel strijd in Groesbeek

De weg naar de bevrijding was echter nog lang. In het voorjaar van 1945 kwamen er grote hoeveelheden Canadese soldaten die hun weg baanden door Nederland en de Duitse bezetter probeerden terug te dringen. Opnieuw werd er in Groesbeek het dorp “aan de grens van de Duitse heuvelen” hevig gevochten. Op 5 mei 1945 gaf het Duitse leger zich over en was heel Nederland bevrijd. Oorlogsgraven in Groesbeek en omgeving met hun velen gesneuvelden soldaten, herinneren nog aan de bloedige strijd die heeft plaats gevonden.

75 jaar na dato schreef Groesbeker Huub Arents in het kader van 75 Jaar Vrijheid het lied Om nooit te vergeten en heeft dit samen met Theo Peters, de voormalige leadzanger van de Belcanto's opgenomen.