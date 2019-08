Sloop energiecentrale Nijmegen: ketelhuis en schoorsteen zijn bijna aan de beurt

De sloop van de energiecentrale in Nijmegen is al anderhalf jaar aan de gang, maar het ketelhuis met de beeldbepalende schoorsteen staat er nog steeds. Het is dan ook een sloopklus van meerdere jaren. 'We gaan nu aan het ketelhuis beginnen.'

De kolencentrale die al jaren de skyline van Nijmegen domineert, staat al sinds december 2015 stil. In 2018 werd begonnen met de sloop ervan. De vervuilende kolencentrale maakt plaats voor zonnepanelen en windmolens.

Maar anderhalf jaar later staat de energiecentrale er nog steeds. Het is dan ook niet zomaar een sloopklusje. 'Er stond heel veel op het terrein en een groot deel hebben we al gesloopt: de bijgebouwen, de silo's, het magazijn, de transportbanen in de haven', somt Michael Verheul van eigenaar Engie (voormalig Electrabel) op.

Dak opengemaakt

Fase drie, het ketelhuis, staat nu op het punt te beginnen. Ter voorbereiding wordt het dak al opengemaakt, waarna de huidige draagconstructie vervangen wordt door eentje die kan zakken. Want het ketelhuis van 95 meter hoog wordt, in tegenstelling tot wat je zou verwachten, niet van boven maar van onderen gesloopt. 'Het ketelhuis hangt nu in een soort statief, dat hangt daar vast. Dus als je bovenaan zou beginnen, valt er in één keer 6000 ton naar beneden. Daarom hangen we het aan het eind van dit jaar in een steunconstructie: we knibbelen steeds een meter van de onderkant en dan kan het weer een stukje zakken.'

Uniek en complex, aldus Verheul, en daarom niet van de een op de andere dag geregeld. De klus zou in de zomer van 2020 geklaard moeten zijn. Het is nog de vraag of dat ook gered wordt. Maar Engie heeft geen haast: de plannen van wat er in de plaats moet komen, zijn ook nog niet rond.

Opblazen geen optie

Dan maar de schoorsteen opblazen – het allerlaatste onderdeel – is geen optie. 'Als we de schoorsteen naar het noorden laten vallen, dan komt hij deels in de haven terecht. Naar het oosten komt hij deels in het kanaal terecht. Naar het zuiden mogelijk deels bij de buren en twee zonneparken waar we niet willen dat hij opvalt. Daarnaast veroorzaakt het opblazen kortstondig geluids- en stofoverlast voor onze directe buren en Weurt.'

Ook de schoorsteen van 150 meter hoog wordt daarom langzaam 'opgegeten', maar deze dan wel van boven.

