Derde hittegolf van het jaar is een feit en dat is zeldzaam

Slechts drie keer eerder was in één jaar sprake van drie regionale hittegolven, de laatste keer in 2016 in het Limburgse Arcen. Ook in 2006 waren er drie regionale hittegolven. Het jaar 1947 heeft het record met liefst vijf hittegolven in Maastricht.

Het staat er echt! (de tekst gaat verder onder de afbeelding).

Voor de derde dag op rij is het tropisch warm met meer dan 30 graden. De derde regionale hittegolf duurt al vijf dagen. Sinds vorige week donderdag is het op grote schaal zomers warm en daarbij hebben we sinds zaterdag te maken met tropische temperaturen.

Hoe zat het ook alweer?

Voor een hittegolf moet het op minimaal vijf opeenvolgende dagen 25 graden worden en daarbij moet het op drie dagen tropisch warm worden met 30 graden of hoger. Aan deze voorwaarden is nu voldaan.