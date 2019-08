Zorginstelling Dunya schiet op alle fronten tekort: 'Risico's voor cliënten'

Dunya Zorggroep, een multiculturele zorginstelling in Arnhem, heeft een flinke tik op de vingers gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Op alle fronten schiet de zorginstelling tekort, is de conclusie.

door Sven Strijbosch

'Dunya houdt geen rekening met de wensen van cliënten. Zo betrekt de organisatie de cliënten niet bij afspraken over de zorg. Soms worden afspraken gemaakt tegen de wens van de cliënt in. Dunya heeft ook geen actuele en volledige cliëntdossiers', schrijft de inspectie.

Daar blijft het niet bij: er zijn ernstige tekortkomingen op het gebied van medicatieveiligheid en een kwaliteitssysteem ontbreekt. Binnen een maand moet alles weer op orde zijn, anders volgt een zogenoemde last onder dwangsom.

Al eerder in opspraak

Het is niet de eerste keer dat Dunya in opspraak is. Eerder dit jaar sloot de locatie in Elst door een huurachterstand. De zorg voor acht patiënten werd overgenomen door een andere zorginstelling, maar Dunya weigerde de cliëntdossiers over te dragen. Ook toen volgde er een last onder dwangsom waarop het bedrijf alsnog met de dossiers over de brug kwam.

Bij Dunya zelf zijn ze zich van geen kwaad bewust: 'De bestuurder ontkent dat er problemen zijn met kwaliteit en veiligheid van zorg bij Dunya. Ook stelt zij dat zorgdossiers op orde zijn, terwijl de inspectie ziet dat dit duidelijk niet het geval is', zo laat de inspectie weten.

Financieel zwaar weer

Financieel verkeert de zorginstelling in zwaar weer. Zorgverzekeraar Stad Holland weigert een half miljoen euro aan declaraties uit te betalen wegens vermoedens van fraude. De rechter oordeelde begin deze maand dat er inderdaad te veel onduidelijk is. Meer onderzoek naar de rechtmatigheid van de declaraties is nodig.

Met Menzis Zorgkantoor ligt Dunya ook overhoop. Sinds april 2018 worden nieuwe aanvragen voor persoonsgebonden budgetten bij Dunya standaard afgewezen. Er geldt een zogenoemde EVR-registratie, weer vanwege vermoedens van fraude.

Risico's voor cliënten

'De organisatie krijgt uiterlijk tot en met 19 september de tijd om de kwaliteit van zorg in Arnhem te verbeteren. We kiezen voor deze korte termijn vanwege de risico’s voor de cliënten', besluit de inspectie.

Omroep Gelderland heeft Dunya Zorggroep gevraagd om een reactie op de bevindingen van de inspectie, maar de zorggroep reageert niet.

