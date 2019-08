'Niet alleen over straat' en extra bewaking na aanvallen Wageningse studentes

Er wordt extra gesurveilleerd rondom de studentencomplexen in Wageningen, waar drie jonge vrouwen zijn aangevallen met een wapen. Studenten worden opgeroepen niet 's avonds laat alleen over straat te gaan. Er is onrust in Wageningen na de incidenten van afgelopen week. 'Mensen zijn behoedzaam.'

'We zijn bezorgd', laat de Universiteit van Wageningen weten. 'In twee van de drie gevallen lijkt het nadrukkelijk op studenten gericht te zijn', zegt woordvoerder Simon Vink. Ook kamerverhuurders en studentenverenigingen zijn alert.

Tot drie keer toe werden studentes afgelopen week bedreigd met een wapen. Omdat het in twee gevallen om locaties gaat waar normaal gesproken vrijwel alleen studenten komen, lijken de aanvallen volgens Vink op deze doelgroep te zijn gericht. 'Maar laten we hopen op toeval.'

'Studenten waarschuwen elkaar via social media. Dus iedereen is op de hoogte. Om die reden heeft de universiteit er zelf geen formele waarschuwing uitgedaan', zegt Vink. Wel volgt de universiteit de berichtgeving op de voet. Ook is de politie om advies gevraagd hoe te handelen en is er contact gezocht met de gemeente.

Extra surveillances

De bewakingsdienst van de universiteitsgebouwen is gevraagd extra te surveilleren. Er wordt contact onderhouden met kamerverhuurder Idealis, die verantwoordelijk is voor de huisvesting van de studenten. Directeur Bart van As laat namens deze organisatie weten de situatie scherp in de gaten te houden.

'Willen geen paniek veroorzaken'

Van As: 'We onderhouden contact met de universiteit en de gemeente over acties die we gezamenlijk kunnen ondernemen. Maar we willen geen paniek veroorzaken.' De beheerders van de complexen waar de incidenten plaatsvonden laat Van As extra rondes lopen. Er is verder gesproken met de huurdersvertegenwoordigers onder de studenten. Die zijn er volgens Van As redelijk rustig onder. 'Ze weten wat ze moeten doen.'

'Mensen zijn behoedzaam'

Amber Laan (preses studentenvereniging K.S.V. Sint Franciscus Xaverius): 'We hebben onze leden over de situatie gewaarschuwd via de weekmail en de app. Daarin roepen we op om niet 's avonds laat alleen over straat te gaan.' Ze merkt dat het leeft onder studenten en veel wordt besproken. 'Mensen zijn behoedzaam, echte angst heb ik nog niet geproefd.

Zie ook: