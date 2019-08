Man (50) aangehouden voor mishandeling in Nijmegen

De politie heeft zondagavond een 50-jarige man aangehouden op verdenking van mishandeling van een andere man. Het 21-jarige slachtoffer werd zondagavond op straat aangetroffen in de buurt van het Goffertpark in Nijmegen.

De politie kreeg zondagavond een melding binnen van een vechtpartij. In de buurt van het Goffertpark trof de politie vervolgens op straat een 21-jarige gewonde man aan. De jongeman is afkomstig uit het uit het Noord-Brabantse Velp. Een 50-jarige man uit Geffen werd even later aangehouden op verdenking van mishandeling.

Zondag vond, in de buurt van het voorval, in het Goffertpark het concert 'Puur Hollands Outdoor' plaats. De politie kon niet zeggen of er enig verband is tussen de mishandeling en dat festival.