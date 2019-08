Spoorboom afgebroken in Wijchen, meters verderop teruggevonden

Bij de spoorwegovergang aan de Passeweg in Wijchen is een spoorboom afgebroken. Treinen rijden tussen Nijmegen en Oss stapvoets en met een kleine vertraging.

Spoorbeheerder ProRail werd maandagochtend even na 07.30 uur door de politie op de hoogte gebracht dat een spoorboom was afgebroken aan de overweg aan de Passeweg bij Wijchen. De afgebroken spoorboom is verderop door de politie gevonden.

Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Treinen rijden er trager om ongelukken te voorkomen. Monteurs van ProRail zijn aanwezig en hopen snel de overweg weer gerepareerd te hebben.

Verontwaardigd

Het is onduidelijk of de spoorboom is afgebroken door een ongeluk of door vandalisme. Toch is een woordvoerder van ProRail verontwaardigd dat degene die verantwoordelijk is voor het afbreken van de spoorboom, dat niet aan ProRail heeft gemeld.

Door de ontbrekende spoorboom hebben volgens de woordvoerder mensen gevaar gelopen. ProRail hoopt dat getuigen van het voorval zich melden.