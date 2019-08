Trajectcontrole Pleijroute start pas over paar maanden

Bij de werkzaamheden is die namelijk aangelegd. Voor weggebruikers is het dus extra opletten op de snelheid. Al staan de camera's nu nog niet aan, vertelt Marloes van Kessel van het Parket Centrale Verwerking OM.

Testfase gaat van start

'We gaan het systeem nu uitproberen', vertelt ze. 'Goed kijken of het allemaal werkt. Die testfase zullen we aan de weggebruikers aankondigen.' Hetzelfde geldt voor de start van de trajectcontrole. 'We laten automobilisten weten wanneer we beginnen.' De verwachting is dat de trajectcontrole op de Pleijroute rond de jaarwisseling pas start.

Het verkeer heeft vanaf vandaag dus geen overlast meer van de werkzaamheden. 'We kunnen weer doorrijden. Ik ben opgelucht. Het was omslachtig, met al die omleidingen', zegt een vrachtwagenchauffeur die veel van de weg gebruik maakt.

'Het was gewoon waardeloos'

Een automobilist vult hem aan: 'Heel fijn dat de Pleij weer open is. Ik ga er gelijk gebruik van maken.' Een andere weggebruiker vult aan: 'Het was ellende, de afgelopen weken. Gewoon waardeloos als je naar Nijmegen moest. Ik was iedere dag anderhalf uur langer onderweg. Ben blij dat het nu voorbij is.'

Projectleider Kees Bleijerveld van de provincie Gelderland vertelt dat alle werkzaamheden goed en volgens planning zijn verlopen. Wel wijst hij erop dat er nog wat weekeinden zijn, waarop de laatste werkzaamheden aan de weg worden verricht. 'Maar het zwaartepunt ligt achter ons en dat is fijn.'

Zie ook: Vernieuwde Pleijroute open, verkeersellende in Arnhem voorbij