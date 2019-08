Koen loopt dit jaar 12 marathons: 'Tocht over Veluwe mooiste die ik heb gelopen'

Het was een pittig tochtje, zegt Koen over de marathon die hij zondag over de Veluwe liep. Het was dertig graden, en op veel plekken van de route was er geen schaduw.

Heide

Toch is het de mooiste marathon die hij dit jaar heeft gelopen, zegt hij. 'Ik wist van tevoren al dat het een van de mooiste was van Nederland. Nou, dat is zeker waar, weet ik nu. Bovendien stond de heide in bloei, wat prachtig was om te zien.' Als kers op de taart werd hij aan het einde van zijn tocht ontvangen door een 'erehaag' van schapen bij de schaapskooi bij de finish in Heerde.

De tekst gaat verder onder de foto



Foto: Koen Peeters

Teamprestatie

De hitte heeft er wel voor gezorgd dat zijn broer een paar stukken van hem heeft overgenomen. 'Ik heb het niet helemaal gered in mijn eentje vandaag, ook vanwege de hitte. Maar we zijn met een heel team, mijn vader is er ook bij. Ik heb een vaste schare fans verzameld, daar ben ik heel blij mee.'

Alzheimer

Koen loopt de marathons om geld op te halen voor goede doelen die de Groninger aan het hart gaan, namelijk Merels Wereld (voor onderzoek naar een zeldzame vorm van longkanker) en Alzheimer Nederland. Tot nu toe heeft hij drieduizend euro opgehaald, met nog vier marathons te gaan. 'Ik ben daar heel blij mee, maar ik hoop natuurlijk op nog meer. Elke euro helpt.'

Op de website van Koen is meer te lezen over zijn actie en de marathons die hij heeft gelopen.