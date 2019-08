Marja (58) gaat naar het WK bowlen in Las Vegas

Als je Marja van Dijk uit Duiven tien jaar geleden had verteld dat ze volgende week naar Las Vegas zou gaan, had ze je waarschijnlijk vierkant uitgelachen. Toch is ze één de Nederlandse afgevaardigden voor het WK bowlen voor 50-plussers, dat tussen 2 en 10 september wordt gehouden in Las Vegas.

De 58-jarige Marja doet mee in een team van vier heren en vier dames. Ook gaan er twee begeleiders mee. Ze strijden in teamverband, in duo's en doen ook een individuele gooi naar een titel. Voor Marja is het inmiddels meer dan een hobby. Ze is niet alleen bijna dagelijks op de bowlingbaan te vinden, ook de sportschool is inmiddels bekend terrein. 'Daar werk ik aan mijn core-stability', verklaart Marja.

Meer dan gekke schoentjes

De Duivense wil laten zien dat bowlen meer is dan een bal en die gekke schoentjes. 'Weinig mensen weten wat er nog meer bij komt kijken bij bowlen.' Zo heeft Marja inmiddels negen eigen bowlingballen die allemaal niet te vergelijken zijn met de ballen die we tijdens een bedrijfsuitje op goed geluk richting de pins smijten. Daarnaast is het oliespoor op de baan erg belangrijk om de manier van werpen te bepalen.

Marja vertrekt dinsdag naar Las Vegas. Anderhalve week later keert ze met de andere teamleden weer terug in Nederland.