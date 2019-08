Doekhi voelt zich schuldig over puntverlies Vitesse

De verdediger schatte een hoge bal op het kunstgras niet goed in en daarvoor profiteerde Dessers. 'Ik denk wel dat ik een licht duwtje kreeg en daardoor raakte ik uit balans. Maar de scheidsrechter fluit niet en dat leidt dan tot een doelpunt. Ik had het gevoel dat die goal afgekeurd zou worden, want ik zag het terug op de schermen. Maar hij keurde hem toch goed.'

'Uiteindelijk is dit heel zuur, maar we hadden het de tweede helft ook heel lastig. We moeten nog maar eens goed bekijken hoe dat kwam.'

Trainer Leonid Slutskiy was nog vrij positief. 'Ik vond het kwalitatief een hele goede wedstrijd. Wij hadden problemen, omdat Tim Matavz na zijn blessure op kunstgras geen negentig minuten kan spelen. En Riechedly Bazoer had last van zijn hamstring. Heracles heeft een goed team, ondanks het vertrek van de gevaarlijke aanvallers Dalmau, Kuwas en Peterson.'

Verdiend gelijkspel

'Ik vond het uiteindelijk een verdiend resultaat. Na de 0-1 hebben we vooral defensief gespeeld en op de counter gegokt. Grot kreeg zo nog een ongelooflijke kans, het was cruciaal dat hij die miste.'

