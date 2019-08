Nestje egeltjes gered dankzij alerte buurtbewoonster

Dankzij een oplettende buurtbewoonster heeft de dierenambulance in Doetinchem een nestje egeltjes van een wisse dood gered. Moederegel had in de tuin van de vrouw een kraamkamer ingericht, maar keerde niet terug.

De bewoonster vond het nestje eerder deze maand onder een afdekzeil. Ze nam contact op met de Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk die haar adviseerde water en droge kattenbrokjes bij het nestje neer te zetten.

De week daarna belde de vrouw weer. Dit keer had ze slecht nieuws: moederegel was niet meer teruggekomen, waardoor de kleintjes de nacht en ochtend alleen hadden doorgebracht, schrijft de dierenambulance op haar Facebookpagina.

Lege buikjes

'De kleintjes waren al erg koud en hadden lege buikjes, daarom hebben we meteen ingegrepen. Couveuse aan, opwarmen en op naar Haarlo voor verzorging in de opvang voor egels. Daar stond hun verwarmde bedje al klaar en kregen ze meteen speciaal vocht toegediend alvorens te starten met de egelmelk', is te lezen.

Een van de egeltjes wordt gevoed (tekst gaat verder onder de video):

Hoewel een egeltje het niet heeft gered, gaat het goed met de overige vijf. Ze zijn inmiddels verdubbeld in gewicht. 'Fijn dat we op tijd waren en dat er over een aantal weken weer vijf gezonde egeltjes de wijde wereld in kunnen trekken. Moederegel is helemaal niet meer gezien, waarschijnlijk is ze verongelukt..... heel triest', besluit de dierenambulance haar Facebookpost.