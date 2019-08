Dwalend Vitesse mist koppositie door gelijkspel tegen Heracles

Tekst gaat verder na de video:

Navarone Foor had voor het eerst dit seizoen een basisplaats. De openingsfase was weinig enerverend. Tim Matavz had wel een aardige kans. Verder sleepte het duel zich voort. Vooral de thuisclub bakte er weinig van.

Maar ook Vitesse had weinig te bieden. Pas vijf minuten voor rust had Jay-Roy Grot een aardige actie en een schot, waar doelman Blaswich problemen mee had, De ruststand was dan ook volkomen logisch 0-0.

Tweede helft

Vitesse bleef knoeien na rust en ontsnapte toen Mauro Junior na een goedlopende aanval van dichtbij miste voor een leeg doel.

Vitesse liet zich flink terug drukken, maar mocht blij zijn dat Heracles kwalitatief heel matig was. Op felheid werden de Arnhemmers afgetroefd. Maar uit het niets viel de 0-1. Bryan Linssen nam een voorzet van Max Clark ineens op de schoen en schoot prachtig raak.

Heracles bleef het proberen en Van der Water haalde uit, maar zijn poging ging net naast. In de counter was Grot dichtbij de 0-2. Heracles kwam toch op gelijke hoogte toen Danilho Doekhi een hoge bal verkeerd inschatte en Dessers door kon lopen. De spits schoot de bal geplaatst in de hoek. Een VAR-moment veranderde daar niets aan.

In de slotfase bleef Heracles de gevaarlijkste ploeg en voorkwam Remko Pasveer met twee geweldige reflexen een nederlaag voor het lankmoedige Vitesse.

