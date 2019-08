Wethouder gaat met overhemd en stropdas van nieuwe waterglijbaan

Het is wethouder Jorik Huizinga van de gemeente Doetinchem die net daarvoor keurig in pak de bezoekers en medewerkers van sportcentrum Rozengaarde heeft toegesproken. Daarna gaat snel het jasje en de broek uit en gaat hij met de handen in de lucht als eerste van de nieuwe glijbaan. 'Fantastisch', zegt hij als hij boven komt.

In de rij

'Omdat we geen echt buitenbad hadden, merkten we dat aan de bezoekerscijfers in de zomer. We wilden daarom heel graag een buitenbad. En dan moet je in de rij voordat bouwers tijd hebben. Het bad is niet groot, maar we zijn heel blij dat we hier nu lekker buiten kunnen zwemmen en spelen.'

Foto: Omroep Gelderland

Hij krijgt bijval van de bezoekers. 'Hij is supersnel', gillen een paar jongens die keer op keer de glijbaan afgaan. 'Heerlijk dat we nu echt buiten kunnen zwemmen', zeggen een paar oudere dames. 'Er was voorheen alleen een badje waar je in kon zitten, nu kunnen we echt zwemmen. En dat met dit weer.'

Derde hittegolf?

Dat tropische weer zou wel eens heel uniek kunnen worden, zegt weerman Jordi Huirne van MeteoGroup in Wageningen. 'Als we vijf dagen 25 graden hebben, waarvan drie dagen minimaal 30 graden, spreken we van een hittegolf en dat zouden we maandag of dinsdag wel eens bereikt kunnen hebben en dat is dan de derde dit jaar.'

Foto: Omroep Gelderland

Volgens de weerman komt dat bijna niet voor; drie hittegolven in één jaar. 'We zien het wel meer gebeuren. Vroeger was een hittegolf echt uniek; nu gebeurt het steeds vaker. Maar wat vooral bijzonder is, is dat het al eind augustus is. De laatste keer dat we een hittegolf nog later in de zomer hadden, was in 1942.'

Bekijk hier de reportage van de opening van het buitenbad in Doetinchem én weerman Jordi Huirne: