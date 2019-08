Voerman-struinpad krijgt zelfbedienbaar-voetveer

Klein voetveer

Tijdens de route over het struinpad steekt de wandelaar ook de nevengeul Scheller en Oldeneler Buitenwaarden over. Daarvoor is begonnen met de aanleg van de veerstoep voor een zelfbediening-voetveer dat in deze nevengeul moet komen. Dit pontje is, na de officiële opening, in de vaart van mei tot en met oktober.

Nieuw natuurgebied

De Scheller en Oldeneler uiterwaarden vormen een nieuw opgeleverd natuurgebied dat is aangelegd in het kader van het provinciale programma ‘Ruimte voor de rivier’. Rijkswaterstaat laat voor natuurbeheer in dit gebied koeien grazen. De verwachting is dat hierdoor nieuwe plantensoorten komen en dat het vogels aantrekt.