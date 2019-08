Edese wegen afgesloten tijdens Heideweek en Airshow

Het is zover, de heideweek is begonnen. In de gemeente Ede zijn er tot 31 augustus veel evenementen, deze kunnen ervoor zorgen dat wegen tijdelijk zijn afgesloten en dat er minder goed geparkeerd kan worden.

U moet rekening houden met omleidingen en of een verkorte tijd voor parkeren.

Kuiperplein

Op het Kuiperplein mag u tussen 19 augustus en 2 september maximaal 1 uur parkeren op de parkeerplekken aan de zijde van een grote discounter. Op vrijdag 23, zaterdag 24, donderdag 29 en zaterdag 31 augustus kan dat tot 18:00 uur (inrijden tot 17:00 uur). Woensdag 28 augustus tijdens het Kinderfestival kunt u tot 13:00 uur gebruikmaken van de parkeerplekken (inrijden tot 12:00 uur). Op de parkeerstrook aan de Veenderweg mag u maximaal 1 uur parkeren mits u een bedrijf aan de Telefoonweg bezoekt.

Telefoonweg

De Telefoonweg is tijdens de feestavonden op vrijdag 23, zaterdag 24, donderdag 29 en zaterdag 31 augustus tussen 18:00 en 00:30 uur ter hoogte van het Kuiperplein afgesloten voor auto’s. Op deze avonden zijn op het Marktplein en aan de Telefoonweg speciale parkeerplaatsen voor fietsen. De organisatie van de Heideweek en de gemeente Ede raden u aan om op de fiets te komen.

Diverse evenementen

Op zaterdag 24 augustus is de Heideoptocht. De volgende straten zijn tussen 17:30 en 21:00 uur afgesloten voor auto’s: Raadhuisstraat, Molenstraat, Schaapsweg, Veenderweg, Telefoonweg, Stationsweg, Breelaan, Detmarlaan en Arnhemseweg. Dit houdt ook in dat diverse parkeermogelijkheden niet te bereiken zijn tijdens de afsluiting. Het centrum van Bennekom is vanwege de Vlegeldag op woensdag 28 augustus afgesloten voor verkeer. En tijdens de Oud Lunterse Dag op zaterdag 31 augustus kunnen auto’s het centrum van Lunteren niet in.

Wings Of Freedom Airshow

Op zaterdag 24 augustus is de N224 afgesloten vanaf café De Kade tot de spoorwegovergang. Ook is de N224 afgesloten van café De Kade tot aan het tankstation bij De Klomp. Dit duurt van 8:00 tot 18:00 uur. Het is alleen toegankelijk voor bezoekers van Wings of Freedom.