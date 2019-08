De Graafschap-cultheld Ali Ibrahim geniet op eigen voetbalacademie

'Het idee erachter is om jonge kinderen te helpen die profvoetballer willen worden', legt Ibrahim uit. 'Wat ik ze wil leren is techniek, inzicht en communicatie. Dat hangt af van hun leeftijd. Ze zijn heel enthousiast. Ik moet mijn best doen om alles over te brengen en hun talenten eruit te halen.'

Ali Ibrahim was zelf in zijn jeugd maar op één ding gefocust. 'Voetbal, voetbal en voetbal. Waar ik vandaan kom, was voetbal alles. Ik was daar alleen maar mee bezig en dat was de enige manier om te bereiken wat ik wilde. Maar nu is er veel meer afleiding. De focus is daarom minder. De technologie leidt af, ze spelen voetbal met FIFA en dat is heel wat anders.'

De tekst gaat verder onder de reportage



Niet teveel trucjes

'Ik wil ze ook niet teveel trucjes leren. Het is af en toe leuk als je veel vertrouwen hebt. Maar trucjes is geen voetbal.' Toch is Ibrahim beroemd geworden met een kunststukje, voorover hangend gaf hij een hakbal tegen de lat in een wedstrijd met De Graafschap uit tegen Ajax.

'Ja, dat is gewoon instinct en een klein beetje geluk. Ik dacht: doe maar gewoon op gevoel. Dat is wel leuk. De kinderen weten soms wel dat ik profvoetballer ben geweest, maar zelf vertel ik dat niet.'