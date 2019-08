Fietstocht in Nunspeet voor SamenLoop voor Hoop

Er was zaterdagochtend veel bedrijvigheid aan de Boterdijk 30 in Nunspeet, hier was namelijk een fietstocht georganiseerd. De man van Hennie Bokma is de organisator, maar Hennie vertelt: 'We hebben een groep die in september om te beurt gaat lopen voor de SamenLoop voor Hoop. Deze fietstocht hebben we georganiseerd om extra geld op te halen tegen kanker.'

Op de fietstocht is minstens zo’n tachtig man afgekomen. 'Het is voor ons de eerste keer, dus het was een verrassing wat erop af zou komen', vertelt Hennie. 'Onderweg is er een stop waar onze schoonzoon staat, dus mensen blijven daar nog even hangen voordat ze hier weer zijn'” Het eerste groepje fietsers kwam rond 10.30 uur weer binnen.

Naast deze fietstocht hebben familieleden van Hennie nog meer dingen georganiseerd. 'Mijn oudste dochter heeft een plasticflessenactie opgezet.' En de kleinzoon van Hennie doet aan crossfietsen, zijn vader is vrijwilliger op de crossbaan. 'Mijn zus heeft een bus bij de crossbaan neergezet, om daar ook geld op te halen.'

Al het geld is uiteindelijk bestemd voor KWF Kankerbestrijding. 'Met de SamenLoop voor Hoop is het de bedoeling dat we de hele nacht doorlopen, van vrijdagavond tot zaterdagmiddag.' De mensen in de groep wisselen elkaar af met lopen. Als u Hennie en haar groep een handje wilt helpen, kunt u lege flessen inleveren bij Boterdijk 30 in Nunspeet.

