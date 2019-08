Ischico (23) mag naar prestigieus conservatorium, maar kan nog hulp gebruiken

Al van jongs af aan droomt Ischico ervan op te treden met haar piano. 'Ik zag bijzonder concert van Marietta Petkova en was meteen verliefd op klassieke muziek.'

Met optredens in onder meer Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam en Paleis het Loo, is haar droom al deels uitgekomen. Maar uitgeleerd is Ischico nog niet. Daarom volgde ze al een master in Barcelona en deed ze auditie aan het conservatorium in Glasgow.

Niet alleen in de studiekamer

The Royal Conservatoire of Scotland staat volgens Ischico in de top vijf van beste conservatoria ter wereld. Na een mini-concert voor een jury van dertig minuten en een interview, kreeg ze begin dit jaar al het bericht dat er een plek voor haar is gereserveerd.

Foto: Stefan Wijnja

Wat de Arnhemse het meest aanspreekt, is dat ze straks in een professionele studio een cd mag opnemen. 'En er is veel aandacht voor de optreedpraktijk. Dus je zit niet alleen in je studiekamer muziek te spelen. En er worden grote concertavonden georganiseerd waarbij zowel studenten als meesterpianisten optreden.'

Donateursconcert

Eén probleem: een jaar studeren kost 13.000 euro. Ischico krijgt een beurs, maar die is volgens haar niet voldoende om de rekening te betalen. Met behulp van crowdfunding hoopt Ischico nu 5.000 euro op te halen. 'Zonder crowdfunding lukt het ook wel, maar dat zou betekenen dat ik daar fulltime moet werken. En dan blijft er geen tijd over om te studeren.'

Inmiddels staat de teller op 1.500 euro. Donateurs krijgen daar iets voor terug, zoals een pianoles aan huis. En in de nazomer van volgend jaar geeft ze een donateursconcert in een zaaltje bij haar ouders thuis. 'Ik wil niet dat het alleen één kant op gaat, maar dat ze er ook een tegenprestatie voor krijgen.'

Ischico is overigens niet het enige muzikale talent uit de familie. Haar broer Tadjiro (17) speelt saxofoon en studeert in New York. Zelf vertrekt ze komende maand naar Glasgow. 'Ik heb er al een kamer geregeld met twee vrienden.'

