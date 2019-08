Op Reces Met | 'Arnhemse coalitiebreuk was onbezonnen move'

'De politiek gaat wéér over politiek, en niet over inhoud', verzucht raadslid Mattijs Loor (D66). Dat zegt hij in de elfde aflevering van 'Op Reces Met', een reeks van RTV Arnhem, waarin met alle fracties wordt teruggeblikt op het roerige politieke jaar.

door Huibert Veth

Loor (35) is sinds 2014 raadslid voor D66. Over de huidige bestuurscrisis vertelt hij: 'Door de onbezonnen move van PvdA en GroenLinks om de samenwerking op te zeggen, zie je dat de politiek wéér over de politiek gaat. En niet over de inhoud.'

'Arnhem staat er niet best op'

'Samenwerking kan gewoon, en als we ons op de inhoud richten, moet je daar altijd uit kunnen komen', vervolgt Loor. Hij vindt dat de Arnhemse politiek er momenteel niet best op staat.

Toch zorgt de verstoorde bestuurlijke relatie niet voor een lastige omgang tussen zijn partij en GroenLinks, meent het raadslid. 'De toon had best wat milder gekund', geeft hij toe. 'Maar de dingen die we hebben gezegd en de vragen die we hebben gesteld, waren echt wel terecht.'

Noodzaak van activisme

Loor bezocht onlangs de Amsterdamse Pride. Daar zag hij onder meer een optreden van de Arnhemse toneelgroep Oostpool, over de noodzaak van activisme om alle mensen als gelijke te zien.

'De laatste jaren zie je dat activisme echt nodig is. Ook binnen de LHBTI-wereld zelf moet nagedacht worden over hoe je echt inclusief kunt zijn', vervolgt Loor. 'Er is wel acceptatie, maar dat wil nog niet zeggen dat we alle mensen als gelijke zien.'

De manier om tot verandering te komen, loopt voor Loor persoonlijk via één weg: 'Politiek is mijn manier.'

En verder...

Andere onderwerpen in deze aflevering: de Jansbeek, cultuur, Museum Arnhem, Focus Filmtheater, gelijke kansen, werk, duurzaamheid en afvalscheiding.

