Ambitieuze start Montferlandse fusieclubs

'Het hoofdveld ligt er prima bij, maar het tweede veld is nog een zorgenkindje', legt Wilfried Lubbers, voorzitter van VV Montferland uit. 'Het is nog even wachten tot we echt klaar zijn.' Ook is de fusieclub bezig met het opknappen van de kantine op sportpark De Paddevoort in Zeddam. 'Maar ook dat is nog handen met werk.'

Ook bij FC Bergh moet er nog van alles gebeuren. 'Het hoofdveld is bijna klaar, veld drie is nog niet klaar en bij veld twee moet het kunstgras nog gelegd worden', vertelt interim-voorzitter Jos Marissink over het werk op sportpark Marinus van Rooijen in 's-Heerenberg. 'Ook moet overal de led-verlichting nog komen.' Ondanks de werkzaamheden denken beide voorzitters dat de start van het nieuwe seizoen wel gehaald wordt. 'We leven van dag tot dag en ik steek er mijn hand niet voor in het vuur, maar ik denk dat we het wel halen', aldus Marissink. Lubbers is wat zelfverzekerder. 'Het is wat puzzelen en meten, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we bij de start van het seizoen de accommodatie en kantine klaar hebben.'

Nick Trentelman speelde vorig seizoen met VVL uit Lengel in de vijfde klasse. Dit seizoen gaat met FC Bergh hij in de vierde klasse spelen met als inzet promotie naar de derde klasse. Voor hem is het vooral wennen aan het hogere niveau. 'Je speelt met wat betere medespelers dan voorheen', aldus de speler van FC Bergh. 'Ik denk dat je wat meer aan het voetballen toekomt dan in de vijfde klasse.' Niels Blecking speelde het afgelopen seizoen met Zedddam/Sint Joris in de vierde klasse. Dit seizoen gaat hij met VV Montferland, die voortkomt uit Zeddam/Sint Joris, in de derde klasse voor handhaving spelen. 'Ik denk dat we elke wedstrijd minstens tweehonderd procent moeten geven', benadrukt de speler, die een derby met FC Bergh niet per se gaat missen. 'Het waren twee mooie wedstrijden geweest, maar denk dat het voor ons als club mooier is dat wij in de derde klasse actief zijn.'