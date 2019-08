Youssef El Jebli naar Al-Faisaly, De Graafschap hoopt op Van den Boomen

Alleen de naam van de club moest nog bekend worden, zijn vertrek was vrijdag al duidelijk. Youssef El Jebli, publiekslieveling van De Graafschap, gaat spelen voor Al Faisaly in Saudi-Arabië.

Al Faisaly komt uit op het hoogste niveau in het immense land in het Midden-Oosten. De 26-jarige El Jebli heeft er een contract getekend voor twee jaar. De interesse kwam afgelopen week in een stroomversnelling en de middenvelder mocht van De Graafschap praten over een transfer. Die is nu definitief afgerond.

De tekst gaat verder onder de tweet:

El Jebli speelde nog wel twee competitiewedstrijden waarin hij ook twee keer scoorde en goed was voor een assist. De Graafschap ontvangt ruimt twee ton voor de creatieve voetballer, die een gelimiteerde afkoopsom in zijn contract had staan.

De Graafschap zoekt nog naar een vervanger. De 24-jarige Branco van den Boomen is topkandidaat, maar de aanvaller van FC Eindhoven is gewild. De kans is niet zo groot dat de Brabander naar Doetinchem komt, omdat er ook vanuit de eredivisie concrete belangstelling bestaat voor Van den Boomen.