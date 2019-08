Na De Graafschap ook Vitesse bovenaan? Een unicum

Vitesse koploper in de eredivisie en De Graafschap in de eerste divisie. Dat laatste is al gebeurd en dat eerste kan vanavond ook een feit zijn.

De Doetinchemmers wonnen vrijdagavond met 3-0 van Volendam en staan bovenaan in de eerste divisie. Na drie wedstrijden heeft De Graafschap de volle buit met negen punten en nog geen enkel doelpunt geïncasseerd. Als Vitesse vanavond wint uit tegen Heracles, wordt de ploeg van trainer Leonid Slutskiy koploper in de eredivisie en staan voor het eerst in de geschiedenis in beide divisies Gelderse clubs bovenaan.

Vaak Gelderse koplopers

Een Gelderse koppositie is zeker niet uniek. Zo was Vitesse in 2017 ook al koploper op de eerste twee speeldagen. In 2013 stonden de Arnhemmers zelfs in november en december bovenaan. In 2000 waren er zelfs drie Gelderse koplopers in de eredivisie: eerst De Graafschap, daarna NEC en vervolgens Vitesse. En in de eerste divisie waren De Graafschap en NEC vaak nummer één in de stand en Vitesse in een ver verleden ook. Alle drie de clubs pakten zelfs ook de titel in de eerste divisie.

NEC was in 2015 kampioen in de eerste divisie